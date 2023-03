El dèficit sanitari baixa a 31,2 milions l'any passat

Actualitzada 29/03/2023 a les 14:13

La CASS va tancar l'any 2022 amb un dèficit sanitari de 31,2 milions d'euros, segons el balanç que va aprovar ahir el consell d'administració. El negatiu de l'any passat s'ha situat 10 milions per sota de la xifra del 2021, quan es va assolir 41,7 milions. El total d'ingressos per cotitzacions a la branca general va arribar a 150,8 milions mentre que les despeses van ser de 182 milions. La branca jubilació va arribar a 168,2 milions d'euros d'ingressos, mentre que les despeses per prestacions en la mateixa branca van ser de 134,9 milions d'euros, el que deixa 33,3 milions d'euros de superàvit.La CASS destaca que els ingressos per cotitzacions a la branca general han augmentat un 12,1% respecte a l'any 2021. En el cas de la despesa en prestació l'increment d'aquest any és de 3,2%, amb una disminució de 3,1% en baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa. L'evolució de la branca de jubilació registra el 2022 una pujada del 14,4% en ingressos i del 10,7% en prestacions. La Seguretat Social indica que s'han rebut 157,5 milions d'euros en cotitzacions i s'han abonat 128,6 milions d'euros en pensions contributives, que deixa un superàvit per al fons de pensions de 33,3 milions. La CASS ha pagat, a més, 6,3 milions d'euros, és a dir un 10% més respecte a l'any 2021.