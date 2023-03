DA creu que no hi ha hagut retard en el vial lauredià

Espot assegura que la desviació de Sant Julià només s’ha posposat sis mesos i que es podrà fer al mateix temps que la de la Massana

“Potser ens podríem haver anticipat sis mesos, però no gaire més”, va assegurar ahir el cap de llista de Demòcrates, Xavier Espot, des de Sant Julià de Lòria, amb relació a la desviació del vial lauredià. Una infraestructura que el candidat a la reelecció es va comprometre a tirar endavant durant els propers quatre anys, si repeteix al capdavant de l’executiu. “Si de nosaltres depèn aquesta serà la legislatura de la desviació del vial de Sant Julià”, va sentenciar Espot, que va afegir que “nosaltres som persones que no fem promeses que no podem complir; fa quatre anys el més