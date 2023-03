Actualitzada 29/03/2023 a les 18:22

L’impost sobre les begudes ensucrades és un dels projectes pels quals aposta Concòrdia. “Hi ha un consum exagerat de les begudes ensucrades, sobretot pel que fa a la gent més jove, i cal treballar en una mesura efectiva”, ha assegurat aquest migdia Joan Cantons, número quatre de la llista nacional de Concòrdia. L’impost suposaria que l’adquisició d’aquestes begudes sigui més complicada i, en conseqüència, “que baixi la incidència d’algunes malalties que estan relacionades amb el seu consum”.



Una altra proposta de les iniciatives del partit de Cerni Escalé és la de vincular el ministeri de Salut i el d’Educació per tal de crear “un catàleg on hi hagi propostes de promoció de la salut que vagin des de la primera infància fins a la gent gran”. La idea, segons ha exposat Cantons, és que durant tota la vida els ciutadans disposin de propostes per evitar el sedentarisme i eliminar els mals hàbits de salut. En el cas dels infants i adolescents, aquestes propostes es divulgarien a través de les escoles i famílies, i en el cas de la gent més gran, a través de les cases pairals i els centres de salut.