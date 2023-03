Cabanes destaca que el seu partit té solucions 'reals'

Actualitzada 29/03/2023 a les 22:57

Liberals ha fet avui la penúltima reunió de poble a Escaldes-Engordany. La presentació ha anat a càrrec del número 5 de la llista nacional, Josep Pubill, qui ha valorat la parròquia. En la mateixa línia, el candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, ha ofert un discurs on ha destacat que el programa del seu partit s'ha fet parlant amb el poble, amb els agents i amb els diferents col·lectius. "Tenim un programa amb propostes i solucions reals", ha remarcat el candidat. D'altra banda, el número 13 de la candidatura nacional, Àlex Villagrasa, ha exposat les propostes sobre turisme i també especialment sobre els joves. Villagrasa ha comentat que crearan "un projecte de seguiment del jove talent andorrà per fer possible que aquells que estudien i treballen a l'estranger" puguin retornar. Tanmateix, Noèlia Dobarro, la número 12 de la candidatura ha destacat que des de Liberals es vol impulsar una xarxa d'habitatges amb suport per a la gent gran per allargar la seva autonomia. Per finalitzar la reunió, la número 8 de la llista de Liberals Elsa González ha proposat regular l'ús dels dispositius electrònics durant l'horari escolar i durant les activitats extraescolars i sobretot fonamentar la presa de consciència de l'ús adequat de les noves tecnologies.