Aparcament gratuït per votar a Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella oferirà aquest diumenge, com ja és habitual, una hora gratuïta d'estacionament a l'aparcament Centre Ciutat pels electors que es desplacin amb cotxe per votar al Centre de Congressos. La corporació informa en nota de premsa que la bonificació estarà disponible per estacionaments de les 8.30 a les 19.30 hores, mentre que el col·legi electoral obrirà portes entre les 9 i les 19 hores.La sala la Consòrcia del Centre de Congressos s'habilitarà amb dues meses de votació, que seran custodiades per membres del comú. A més, es posarà a disposició dels votants deu cabines electorals -repartides en cinc a cada mesa-, dues de les quals estaran adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. El comú assegura que es facilitarà assistència a aquelles persones que ho requereixin.Els vots es dipositaran en un total de setze urnes, vuit per cada mesa electoral -4 per vots nacionals i 4 per als parroquials. Les butlletes de la Batllia seran les primeres a introduir-se a les urnes abans de l'obertura del col·legi. La capital espera que 8.693 passin per les urnes, un 7,36% més que les eleccions generals de fa quatre anys.D'altra banda, el comú d'Escaldes-Engordany informa a través de Twitter que enguany el col·legi electoral es traslladarà al pavelló del Prat Gran, ja que el Prat del Roure està en obres.