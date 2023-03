Andorra s'uneix a la candidatura de pedra seca de la Unesco

Actualitzada 29/03/2023 a les 18:32

Andorra ha formalitzat avui davant de la Unesco l'ingrés a la candidatura d'ampliació 'L'art de la construcció en pedra seca: coneixements i tècniques", segons ha informat el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina. L'ambaixadora i delegada permanent d'Andorra a la Unesco, Eva Descarrega, ha fet entrega del dossier perquè la candidatura sigui inclosa fins de la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.Govern indica que 'L'art de la construcció en pedra seca' ja havia estat reconegut el 2018 a proposta de Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Suïssa i Xipre, i ara, es proposa ampliar-lo per sumar-hi cinc nous països: Andorra, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Luxemburg. La decisió sobre l'ampliació de la inscripció serà presa a la reunió del Comitè de la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni immaterial, prevista per al desembre del 2024. Va ser l'interès d'Irlanda i Àustria per incorporar-se a la inscripció el que va promoure una candidatura d'ampliació, a la qual el Principat es va sumar.El reconeixement ha de servir per donar un "nou impuls al coneixement de la pedra seca", segons indica l'executiu. A més, afegeixen que permetrà reforçar els vincles ja existents amb entitats i organisme de fora del país.