Suspesa la competició de l'esquí escolar per falta de neu

Les classes d’aquesta setmana es mantindran tot i la situació

Les altes temperatures d’aquests dies han fet estralls a les estacions d’esquí que, si bé s’estan mantenint obertes, han vist com les reserves de neu han anat a la baixa. Tot i la situació, ahir es va informar des de l’executiu que les darreres sessions d’esquí escolar –programades per a aquesta setmana– es mantenen tal com estaven previstes, ja que encara hi ha dominis esquiables oberts.



Tanmateix, Govern va informar ahir que s’havia pres la decisió de suspendre la competició que els alumnes del país havien de dur a terme a final d’aquesta setmana –abans de les vacances de Setmana Santa–.