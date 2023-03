El Tribunal Superior considera que un dels delictes és d’homicidi i no d’assassinat

El Tribunal Superior ha rebaixat de 14 a 12 anys de presó la pena a un home condemnat el 2017 per un doble intent d’atropellament mortal. Aleshores, el Tribunal de Corts va considerar que el processat, resident portuguès de 33 anys, va cometre dos delictes majors d’assassinat en grau de temptativa. Ara bé, la sentència notificada ahir com a resposta al recurs presentat per la defensa entén que una de les dues envestides ha de considerar-se intent d’homicidi i no d’assassinat.



Els fets es remunten al 2013. El condemnat va tenir un accident amb un altre cotxe a la rotonda d’Erts,