Actualitzada 28/03/2023 a les 06:36

La campanya promoguda per Delícies Turques d’Escaldes-Engordany enviarà avui el segon i últim ajut humanitari per als afectats pel terratrèmol de Turquia i Síria. En aquesta segona tongada es donaran productes d’higiene personal, menjar en pols i productes per a infants. El consolat de Turquia el portarà cap a Barcelona i d’allà fins a Turquia.