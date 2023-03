La policia va seguir el fil d’un jove empresonat al febrer després d’una baralla

Una operació ordenada per la Batllia va sorprendre ahir els ciutadans del Pas de la Casa per l’operativa policial que va acabar amb cinc detinguts per presumpte tràfic de cocaïna. El fet que sigui una operació ordenada per la justícia i que s’hagi decretat secret de sumari no permet tenir gaires detalls dels fets, encara que sí que se sap, segons testimonis del Pas, que va ser detinguda una cambrera d’un popular restaurant del carrer Major.



Es tracta d’una dona que fa anys que treballa en aquest establiment de restauració. A més, hi ha altres quatre detinguts acusats del mateix delicte