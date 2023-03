Reserves hoteleres del 60% per a Setmana Santa

Actualitzada 28/03/2023 a les 13:57

La previsió de l'ocupació hotelera per la Setmana Santa frega ara mateix el 60%. El director de l'UHA, Jordi Pujol explica que "a nivell de previsions dels 4 dies de Setmana Santa, ara mateix tenim una mitjana del 58,25%, com sempre encara confiem en la darrera hora com ve sent costum en postpandèmia".Durant la setmana del 20 al 26 de març ha estat del 57%. El que representa una disminució de la capacitat respecte a la setmana anterior del 10,06%. A escala de cap de setmana l'ocupació va arribar al 64,75%, segons informa la unió hotelera.