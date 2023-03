Cadena aposta perquè els treballadors de temporada arribin al Principat amb un contracte

La Confederació Empresarial (CEA) vol poder contractar treballadors en origen en països iberoamericans. Així ho va proposar el president de la patronal, Gerard Cadena, que en el discurs de la Trobada Empresarial Iberoamericana va demanar “disposar de mecanismes de contractació en origen, com el que han assajat durant anys les estacions d’esquí”. Si bé Cadena no va concretar en quins països es vol poder tirar endavant aquestes contractacions, sí que va expressar que “seria una bona idea” poder aprofitar la xarxa que suposa el Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB) “per establir els contactes entre organitzacions empresarials i entre empreses per ordenar

