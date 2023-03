Hi arribarem organitza un dinar i una rifa de vins per recaptar diners

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:30

L’associació Hi arribarem organitza aquest migdia un dinar i una rifa de vins per tal de recaptar diners per dur a terme les seves sortides i activitats. El dinar és al restaurant 120, a l’avinguda Meritxell, número 120, i té lloc de les 13.00 a les 15.00 hores. A través de les seves xarxes socials, l’entitat informa que el dinar està tot pagat i que hi ha una rifa de vins amb tiquets d’entre 30 i 60 euros. “La recaptació va tota a l’associació”, afegeixen.Hi arribarem és una associació andorrana sense ànim de lucre “dedicada a fer gaudir de la muntanya persones amb diversitat funcional”, tal com es descriu a la seva pàgina web. En efecte, durant tot l’any l’entitat organitza activitats i sortides per a persones amb mobilitat reduïda, posant al seu abast tots els mitjans humans i mecànics per fer-ho possible. Durant l’hivern organitza diverses sortides a la neu i durant l’estiu, a llacs i altres entorns naturals.