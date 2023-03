Galabert lamenta que s'usin “falsedats” sobre Grifols per “enterbolir” la campanya

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:23

El candidat liberal Marc Galabert va exposar ahir el projecte del partit en matèria de diversificació econòmica, una àrea de la qual s’ha ocupat aquesta legislatura com a secretari d’Estat del Govern de coalició. Una iniciativa destacada ha estat el centre de recerca de Grifols. Galabert, que és primer suplent a la territorial d'Ordino, on liberals comparteix llista amb ACO i DA, va defensar el salt endavant que suposa, i tot i que va afirmar que les crítiques són legítimes, es va queixar que es vulgui enterbolir la campanya “sovint amb falsedats o difamacions” i que es doni “una imatge tergiversada del que representa el projecte, que no té cap risc per a la població”.El candidat va insistir que el centre de recerca de Grifols representa “desenvolupar un sector d’alt valor afegit, no contaminant, no especulatiu, que genera llocs de treball d’alta qualificació i que pot ser la primera pedra d’un sector que genera tractaments de futur que poden ser de gran utilitat per al país i en l’àmbit internacional”.Galabert va destacar que “durant aquests quatre anys s’ha fet una feina important pel que fa a diversificació econòmica”, i que Liberals hi vol seguir apostant en sectors com el de l’economia digital i obrir-se a la intel·ligència artificial. Sobre aquest darrer, va indicar que ja s’hi està treballant des d’Andorra Recerca i Innovació, i que la voluntat és “poder legislar de manera segura i amb totes les garanties” per desenvolupar-lo.