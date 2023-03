Falta de memòria

L'exsecretària del consell d’administració de BPA Rosa Castellón va començar a declarar ahir al matí com a testimoni a la causa primera de BPA.

El judici per la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), el conegut com a cas Gao Ping, va entrar la setmana passada en un nou estadi amb l’arribada a l’escena de la sala magna de la seu de la Justícia dels testimonis, en aquest cas, proposats pel Ministeri Fiscal. El d’ahir, d’entrada, era un testimoni de rellevància, però si algú esperava que donés algun titular, el resultat de l’interrogatori va decebre per les moltes respostes de “no ho recordo”. Les preguntes del fiscal general, Alfons Alberca, a l’excap de l’assessoria jurídica i exsecretària del consell d’administració de BPA Rosa