Espot assegura que "serà la legislatura de la desviació de Sant Julià"

Actualitzada 28/03/2023 a les 12:24

La desviació de Sant Julià de Lòria ha tornat a centrar el debat en la segona setmana de campanya. Xavier Espot ha assegurat aquest matí des de la parròquia laurediana que "si de nosaltres depèn aquesta serà la legislatura de la desviació del vial de Sant Julià". Espot ha defensat que "Sant Julià és la porta d'entrada del país i necessita una pacificació del seu trànsit i millor qualitat de vida i això passa inevitablement per la construcció del túnel de Rocafort".

En aquest sentit, el candidat taronja ha recordat que "va ser un Govern de DA qui va inaugurar el túnel de la Tàpia; [amb la desviació de Sant Julià] aquest és el final d'un camí de 12 anys", així com ha destacat les diferents inversions que s'han anat fent a la parròquia laurediana en matèria d'infraestructures. "Creiem que gràcies a la bona gestió financera dels últims 12 anys ara estem en disposició d'encarar aquesta desviació".

D'altra banda, Espot ha afirmat que aquesta inversió com la de la desviació de la Massana "són obres que poden caminar juntes; ens comprometem a que en el proper pressupost hi hagi les partides pressupostàries per tirar endavant el túnel", una infraestructura que Espot ha xifrat en un mínim de 20 milions d'euros.