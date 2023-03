López proposa fer gratuïta l'educació dels 0 als 3 anys

Actualitzada 28/03/2023 a les 17:24

PS SDP proposa que l'educació dels 0 als 3 anys sigui gratuïta. L'objectiu de la mesura, segons ha explicat avui a la tarda en roda de premsa el candidat de la formació a cap de Govern, Pere López, és revertir "una dada molt preocupant": la disminució del 50% del nombre de naixements anuals en els últims 12 anys. "Aquesta tendència ens aboca a l'escenari d'un país sense fills, en què la transició entre les diferents generacions està compromesa", ha assenyalat el líder socialdemòcrata. López ha recordat que l'escola bressol té actualment un cost d'entre 350 i 500 euros mensuals, fet que pot dissuadir moltes parelles de ser pares.El PS SDP també proposa, per incentivar la natalitat, augmentar l'import de la prestació per fill a càrrec, reduir l'IGI dels aliments al 0%, el dels productes de neteja personal a l'1% i revisar a la baixa les tarifes de l'electricitat i les telecomunicacions. "Hi ha d'haver més naixements", ha conclòs López.