Concòrdia aposta per la mediació per descol·lapsar la justícia

Tena considera que "la mediació des que es va aprovar la llei el 2018 ha quedat oblidada, en part perquè la cultura de la mediació encara s'ha de desenvolupar, però també perquè des del Govern s'ha deixat oblidada" A més, Concòrdia aposta per treballar amb el Consell Superior de la Justícia per fer formacions en mediació a tots els operadors judicials. Tena ha manifestat que s'han de promoure també totes les eines de resolució de conflictes com pot ser l'arbitratge o el peritatge extrajudicial, "i treballar conjuntament amb el Col·legi d'Advocats, la Cambra de Comerç, que ha fet un centre de resolució de conflictes i el Tribunal Arbitral del Principat d'Andorra".

Concòrdia considera que la mediació pot ajudar a descol·lapsar i a donar més qualitat a l'administració de justícia. El número 1 de la llista parroquial per Escaldes-Engordany, Ramon Tena, ha explicat aquest matí que per una banda proposen "reformular la comissió de mediació perquè d'acord amb la l'esperit inicial de la llei del 2018 sigui un organisme que promogui la cultura de la mediació i formacions, i que treballi amb els col·legis professionals per donar a conèixer la mediació".