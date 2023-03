12 anys de presó per un intent d'atropellament mortal

Actualitzada 27/03/2023 a les 13:41

La sala penal de Tribunal Superior de Justícia ha rebaixat a 12 anys la pena per un intent de doble atropellament mortal atenent el recurs de la defensa del condemnat a 14 anys pel Tribunal de Corts. Els fets van succeir el 2013 a la rotonda d’Erts, a la Massana. L'acusat, de 33 anys i d’origen portuguès, va envestir amb el cotxe dues persones després d’una discussió de trànsit.

El Tribunal de Corts el va condemnar per dos delictes majors d’assassinat en grau de temptativa i a l'expulsió del Principat durant 25 anys. Ara, el Superior ha reduït la pena en canviar la tipificació d'un dels delictes. La sentència notificada avui condemna l'home a cinc anys per un delicte major d’homicidi en grau de temptativa i a set anys per un delicte major d'assassinat en grau de temptativa. La diferència entre els dos delictes és que en el d'assassinat sempre ha d'haver-hi un component intencional, i l'homicidi pot cometre’s per imprudència o negligència.