PS SDP+ planteja una llei i un pla integral de dependència

Actualitzada 27/03/2023 a les 22:16

La coalició PS SDP+ vol aprovar una llei de dependència que inclourà un pla integral per “pal·liar tant els efectes de l’edat com de la soledat”, ha explicat Mariona González, tercera suplent de la llista territorial de la Massana, i així allargar al màxim l’estada a la llar i deixar els centres sociosanitaris com a últim recurs.En el pla integral de dependència s’inclouran diferents mesures tant per a les persones dependents com per als seus cuidadors. González ha anunciat l’ampliació de la xarxa d’atenció domiciliària per poder prestar servei les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana o facilitats als cuidadors, que puguin tenir una retribució i cotitzar el temps destinat a la cura de la persona dependents, entre d’altres.