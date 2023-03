PS SDP i Concòrdia, els més feministes

Són les dues úniques candidatures que aposten per despenalitzar i legalitzar l’avortament

Concòrdia i l’aliança PS SDP+ són els dos partits polítics amb més perspectiva de gènere, segons l’anàlisi elaborada per Acció Feminista d’Andorra. L’associació ha tingut en compte aspectes com el grau de representativitat de dones a les llistes, el posicionament sobre l’avortament i les propostes per erradicar la violència de gènere i la bretxa salarial de totes les formacions que concorren a les eleccions generals del 2 d’abril. Així, els dos partits esmentats són els que compten amb més punts a favor, amb només dos punts negatius.



Ni Concòrdia ni PS SDP+ no tenen una candidata a cap de Govern. Aquest