Marta Pujol anuncia una llei de benestar animal

Actualitzada 27/03/2023 a les 16:35

La candidatura de PS+Agrupament Encampadà ha assegurat avui que faran una llei de benestar animal que "consideri les mascotes com a éssers sensibles i com a membres de la família que són", segons ha declarat la número 1 de la llista, Marta Pujol. I ha afegit que les mesures que s'apliquen ara en col·laboració entre el Govern i els comuns són "mesures de persecució, de sanció i de criminalització de les persones que tenim animals de companyia i nosaltres ja estem cansats de pagar justos per pecadors", segons recull el partit en un comunicat.La coalició encampadana demana mesures que fomentin la convivència i han destacat que "les mascotes contribueixen al benestar de les persones i ajuden a mantenir una vida activa, especialment de la gent gran". Per això, han reclamat que no hi ha zones d'accés prohibit amb gossos o altres animals de companyia, com ara el passeig de l'Alguer i el de Mojácar d'Encamp, que els sancions siguin per als "incívics" i serveixen per fer instal·lacions per als animals.