López demana votar recordant que Marín va permetre les torres

PS SDP vol limitar la inversió estrangera i les segones residències per “punxar” la bombolla

Els candidats nacionals i territorials de PS SDP es van reunir ahir al matí davant del parc infantil de Prat del Roure per denunciar i fer front a l’especulació immobiliària a la qual “ens ha portat el model de DA i L’A durant aquests quatre anys”, en paraules del candidat socialdemòcrata a cap de Govern, Pere López. “Volen convertir Andorra en un país per a rics i n’han aconseguit expulsar la classe treballadora perquè no hi ha habitatges per a ells”, va afirmar. La candidatura va triar Escaldes per fer l’acte de meitat de campanya per ser “l’indret del país

#6 Antonio el Borratxo

(27/03/23 08:18)



#5 Jordi

(27/03/23 07:48)



#4 QM

(27/03/23 07:46)



#3 Arcadio

(27/03/23 07:31)



#2 Floreta

(27/03/23 07:26)



#1 josep

(27/03/23 06:43)