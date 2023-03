Liberals vol més recursos per als cossos de seguretat

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:44

El candidat a cap de Govern de Liberals, Josep Maria Cabanes, aposta per destinar més recursos als cossos de policia, bombers i del centre penitenciari. El liberal considera que aquests col·lectius haurien d’estar sotmesos a una regulació pròpia i específica que “reconegui i reguli les especificitats que comporta el desenvolupament de les competències i subjeccions legals pròpies”, segons va indicar ahir.En aquest sentit, Cabanes creu que els cossos s’han de desvincular d’una regulació administrativa des del departament de recursos humans de l’administració general per concentrar-se “íntegrament des del ministeri de l’Interior”. A més, considera que és necessari revisar i ajustar les graelles salarials, així com l’obtenció de recursos tècnics i humans. Finalment, en l’acte electoral fet a la frontera amb Espanya va destacar que les quotes són “una de les línies vermelles en les quals s’ha de trobar un encaix per a la negociació de l’acord amb la Unió Europea”.