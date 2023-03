Liberals destaca la importància de la iniciativa privada

Actualitzada 27/03/2023 a les 22:32

Liberals aquest vespre ha fet la reunió del poble al Palau de Gel de Canillo. En la reunió, candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, ha remarcat que Canillo és una parròquia especialment liberal perquè "lainiciativa privada ha donat la volta a la parròquia"Cabanes ha remarcat que la iniciativa privada ha de passar per davant de la pública. "Avui en dia la parròquia canillenca és un referent mundial amb la transformació que han fet de les pistes d'esquí i de tot el que ho envolta", ha declarat.Un dels altres canillencs de la candidatura nacional, Jaume Bonell, ha exposat que Liberals "som una aposta del seny i del sentit comú, així com tampoc estem a favor de l'intervencionisme". Bonell també ha parlat de les mancances en infraestructures que consideren, com la variant de la Solana del Pas de la Casa. A més, també ha refermat el posicionament positiu de Liberals sobre l'heliport a la Caubella.Finalment, en la reunió de poble ha intervingut el tercer candidat canillenc de Liberals, Ramon Rich que ha remarcat la importància de garantir el relleu generacional. En aquest sentit, també ha destacat que perquè el sector pugui sobreviure, hi ha d'haver ajudes i subvencions al sector.