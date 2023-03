Grandvalira no preveu avançar la finalització de la temporada, que es manté en el 16 d’abril, tot i les altes temperatures dels últims diesS

La situació no és encara preocupant però ho pot ser si continuen les altes temperatures els propers dies. I és que les estacions d’esquí encara disposen d’una bona capa de neu per a la pràctica de l’esquí, o si més no de millors condicions que els competidors dels territoris veïns, però els gruixos de neu poden anar ràpidament a la baixa si la climatologia no experimenta un cert canvi.



En aquest sentit, segons va explicar el director general de Grandvalira, Juan Ramón Moreno, l’objectiu de moment és mantenir el tancament de la temporada el 16 d’abril, tal com era previst al

#5 Quirse

(27/03/23 07:59)



#4 On esta la OCU ???

(27/03/23 07:56)



#3 Com si la gent no sabes si hi ha neu o no

(27/03/23 07:22)



#2 idem

(27/03/23 07:11)



#1 I tant

(27/03/23 07:08)