La CEA demana contractacions en origen a Iberoamèrica

Actualitzada 27/03/2023 a les 11:29

El president de la CEA, Gerard Cadena, va demanar en el discurs en la Trobada Empresarial Iberoamericana "disposar de mecanismes de contractació en origen, com el que han assajat durant anys les estacions d'esquí" en diversos països de la regió. Cadena va expressar que "seria una bona idea" poder aprofitar la xarxa que suposa el CEIB "per establir els contactes entre organitzacions empresarials i entre empreses per ordenar aquest flux de treballadors".Gerard Cadena ha encapçalat la delegació de la CEA que ha participat en el XIVè Encuentro Empresarial Iberoamericano que s'ha celebrat en el marc de la Cimera que ha acollit Santo Domingo, la capital de la República Dominicana entre el 22 i el 25 de març. Els treballs s'han centrat en debatre i analitzar amb els caps de les patronals de la regió iberoamericana "les mancances i oportunitats de la regió i en com, les organitzacions empresarials poden sumar a favor del seu creixement i expansió", segons indica la CEA en un comunicat aquest matí.La trobada s'ha desenvolupat també amb panells tècnics en els quals ha participat la patronal andorrana amb la presència del director de l'entitat, Iago Andreu-Sotelo, en el que s'abordava la necessitat de les quotes de gènere i on va defensar "mesures específiques per afavorir l'accés de les dones sènior al mercat laboral".El Consell d'Empresaris Iberoamericans (CEIB) es va crear el 2015 i aplega les 24 organitzacions empresarials més representatives dels 21 països iberoamericans, Espanya, Andorra i Portugal. L'entitat treballa en representació i defensa dels interessos de les empreses, professionals i autònoms, configurant la xarxa empresarial més gran de la regió, especifica la CEA.