L'any del vot judicial

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:16

El vot judicial va començar el dilluns 20 de març i en tan sols cinc dies prop de 2.000 persones es van desplaçar fins a la seu de la justícia per dipositar el seu sufragi. Es tracta del doble que fa quatre anys. Hi ha qui ho atribueix al fet que enguany el dia de les eleccions, el diumenge 2 d’abril, coincideix amb l’inici de Setmana Santa. De totes maneres, el Diari s’ha desplaçat fins a la Batllia per preguntar als ciutadans per què prefereixen el vot judicial.Els electors poden escollir entre tres modalitats de vot. El vot presencial, el mateix diumenge 2 d’abril al col·legi electoral on s’estigui censat; el vot per correu, en cas que es visqui a l’estranger, i el vot judicial, que es pot fer efectiu fins a l’1 d’abril a la Batllia. La primera persona amb qui ha parlat el Diari és la Dolors, de 71 anys. Ha anat a votar a la seu de la justícia a les 11.30 hores del matí i té una mica de pressa perquè ha deixat el cotxe mal aparcat. Tanmateix, ha tingut uns minuts per explicar-nos que sempre es decanta pel vot judicial perquè no pot romandre gaire estona dreta. Té un problema als genolls i desplaçar-se el dia de les eleccions per votar li suposaria un sobreesforç.En efecte, molts dels ciutadans que voten amb antelació és gent gran que té dificultats de mobilitat.Després hi ha qui ho fa per un tema de comoditat com la Susana i en Carles, de 62 i 63 anys, respectivament. Voten a la Batllia perquè “el dia de les eleccions hi ha molta gent” i d’aquesta manera estan més tranquils. Opinen que gràcies al vot judicial hi ha més gent que vota, ja que “tenen dues setmanes per fer-ho amb calma”.Per als andorrans que viuen a l’estranger hi ha l’opció de votar per correu, però aprofitant que ha vingut a visitar la família, un jove de 30 anys que ha preferit mantenir-se en l’anonimat ha anat a votar amb el seu pare a la seu de la justícia. I per un que torna, un que marxa. La Maria, de 42 anys, ha votat mitjançant el vot judicial perquè dissabte al matí marxa de viatge amb la seva família, aprofitant l’inici de Setmana Santa. “Em sap greu no ser-hi, però almenys hi ha aquesta opció amb la qual m’asseguro poder votar”, confessa.El vot judicial es pot dipositar a la Batllia, de dilluns a divendres, entre les 9 i les 19 hores, i els dissabtes, de 9 a 13 hores. El darrer dia és l’1 d’abril.