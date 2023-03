Actualitzada 27/03/2023 a les 12:12

El candidat liberal Marc Galabert, primer suplement a la territorial d'Ordino on L'A comparteix candidatura amb ACO i DA, ha defensat aquest matí l'oportunitat que representa el centre de recerca que Grifols promou a Ordino per a la diversificació econòmica. "La voluntat és desenvolupar un sector d'alt valor afegit, no contaminant, no especulatiu que genera llocs de treball d'alta qualificació i que pot ser la primera pedra d'un sector que genera tractaments de futur que poden ser de gran utilitat per al país i a nivell internacional", ha exposat Galabert, secretari d'Estat de diversificació econòmica en funcions. El candidat liberal ha indicat que les crítiques al projecte són legítimes però ha lamentat que es vulgui enterbolir la campanya "sovint amb falsedats o difamacions" i que es doni "una imatge tergiversada del que representa el projecte, un projecte que no té cap risc per a la població".Sobre diversificació econòmica, Galabert ha destacat tot el que ha fet el govern de coalició durant la legislatura i ha indicat que els liberals volen seguir apostant per l'economia digital i obrir-se a la intel·ligència artificial. "A Andorra Recerca i Innovació ja hi ha una persona participant al comitè d'ètica en intel·ligència artificial del Consell d'Europa per tal de recollir que s'està fent al nostre entorn i poder legislar de manera segura i amb totes les garanties amb un sector que és de futur", ha exposat.