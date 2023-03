Espot proposa integrar el comerç sota el ministeri de Turisme

Actualitzada 27/03/2023 a les 13:37

Demòcrates vol unificar les competències de comerç sota el paraigua del ministeri de Turisme. “Per nosaltres és molt important tornar a unificar les competències de comerç i turisme en un mateix ministeri” ha assegurat aquest matí des d’Escaldes-Engordany el candidat nacional, Xavier Espot.El demòcrata ha defensat que “el sector del comerç continua sent molt important, el que més treballadors té i el que més recursos aporta a les arques de l’Estat” motiu pel qual “mereix una atenció especial”. Així, Espot ha defensat que durant la darrera legislatura es va donar suport al sector amb mesures com els crèdits tous o els ERTOs que van permetre als comerços fer front a la Covid. Tanmateix, Espot ha assegurat que “si la part de comerç no està en el mateix ministeri [que turisme] a vegades acaba adquirint més importància la part purament registral o administrativa per davant de la part estratègica”.D’altra banda, el líder taronja ha remarcat davant l’increment de les compres per Internet que el país ha d’apostar per “un comerç més qualitatiu i que cada cop més apostem per l’experiència; les persones ho tenen molt fàcil per comprar des de casa seva el que necessitin i a vegades amb condicions econòmiques més avantatjoses, el que hem de fer és que per ells venir a Andorra i anar a les botigues sigui molt més”.D’altra banda, sobre la presència de la cònsol major d’Escaldes Rosa Gili, a la reunió de poble de Concòrdia, ha remarcat que “no és cap sorpresa que ella comparteix unes afinitats com a mínim personals amb aquesta formació política; no crec que tingui capacitat de fer un gir electoral”. Espot també ha defensat que “nosaltres continuem col·laborant amb el comú d’Escaldes, si miren les diferents propostes que portem per a la parròquia moltes les treballarem amb col·laboració del comú amb independència del seu color polític”.A més, el candidat ha aprofitat per posar en valor la tasca de Trini Marín que quan va ser “cònsol major és la que va permetre que avui estiguem en aquest eix comercial [Vivand]”.