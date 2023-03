Avís groc per fortes ventades

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:49

Després d’un cap de setmana protagonitzat per les ventades, avui al matí la intensitat del vent baixarà, sent moderat de component nord-oest i amb ràfegues de fins a 80 quilòmetres per hora en altitud. El servei meteorològic informa que el sol anirà guanyant protagonisme durant la resta del dia i al centre les temperatures màximes seran de 15 graus.