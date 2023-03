El debat de Dinder Club

Es tracta de la primera aplicació de cites per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Dinder Club és la primera aplicació de cites per a persones amb discapacitat intel·lectual. Ha estat creada per un grup d’entitats socials catalanes, que han col·laborat amb algunes famílies, i la seva irrupció ha generat un cert debat entre les associacions especialitzades del país.



L’objectiu de Dinder Club, segons s’especifica a la pàgina web, és “facilitar les relacions d’amistat o relacions afectives entre persones amb discapacitat intel·lectual”. El rerefons és aconseguir que aquestes persones “tinguin les mateixes oportunitats i drets per tenir relacions de manera segura”. Així, Dinder Club funciona com qualsevol altra app de cites, però amb algunes particularitats. Per