La candidatura de Demòcrates + Liberals + Independents de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest vespre la seva reunió de poble, en una sala Sergi Mas de Casa Comuna. El partit ha presentat un projecte que compta amb el vial com a "prioritat principal", ha assegurat la cap de llista Helena Mas. La candidata ha manifestat que "la proposta per millorar la mobilitat a Sant Julià de Lòria passa indubtablement per acabar el vial". Un compromís que també ha donat el candidat de la llista nacional Demòcrata, Xavier Espot. "Gràcies a comptar amb unes finances públiques sanejades" i al rigor pressupostari desplegat els darrers quatre anys, i "ara que disposem dels recursos necessaris", "avui us puc prometre que farem el vial de Sant Julià la propera legislatura", ha refermat.