Concòrdia vol establir un metge de capçalera a Urgències

Actualitzada 27/03/2023 a les 21:32

Concòrdia té la voluntat d'assegurar la presència d'un metge de capçalera als principals Centres d'Atenció Primària amb l'objectiu de reduir la saturació d'Urgències. La número dos d'Escaldes-Engordany, Lara De Miguel, ha explicat que "moltes vegades tenim alguns problemes que potser no s'haurien d'atendre a urgències, però el fet de no tenir aquesta figura als centres d'atenció primària fa què hi acabem acudint", un fet que amb l'aplicació d'aquesta figura "ajudaríem a evitar i descongestionaríem el servei".El número u de la candidatura d'Andorra la Vella, Martí Alay, ha indicat la voluntat d'equiparar el permís de maternitat i paternitat com a eina de corresponsabilitat familiar. La mesura és que ambdós progenitors "tinguin els mateixos drets per donar més igualtat a la criança dels infants", ha declarat Alay. Des de la formació promouen que la retribució durant la baixa del segon progenitor sigui igual o inferior al salari mínim interprofessional.La número dos de la coalició territorial de Sant Julià de Lòria, Maria Àngels Aché, defensa la construcció d'una residència universitària a Sant Julià. El projecte "ha de ser d'interès nacional perquè el comú i el Govern treballin conjuntament per finançar i trobar un espai per ubicar les instal·lacions" i "sigui un i un motor peldesenvolupament socioeconòmic de la parròquia", ha assenyalat Aché.D'altra banda, el candidat de la llista nacional, Roger Figuerola ha explicat que des del partit volen potenciar un mercat tradicional setmanal de participació gratuïta obert als petits productors i a empreses agroalimentàries autoritzades de productes locals. Alhora el partit aposta per ampliar els horts urbans en col·laboració amb els comuns.