Concòrdia defensa un sistema proporcional per a les eleccions comunals

Actualitzada 27/03/2023 a les 22:35

Concòrdia defensa una modificació de la llei electoral per tal que a les eleccions als comuns sigui "completament proporcional la representació als comuns", el que facilitaria una major pluralitat a l'hora de governar i també que pugui haver-hi governs de coalició.D'altra banda, la formació aposta també per modificar la llei pel que fa a les circumscripcions territorials a les eleccions generals "perquè pensem que actualment no és just que els dos consellers vagin a parar a la candidatura guanyadora "tot i que sigui per un vot". "Hi ha espai dins del marc de la constitució per fer aquests canvis que proposem", ha afirmat el líder del partit, Cerni Escalé poc abans de l'acte central que ha celebrat la formació davant de prop d'un centenar de persones. En aquest sentit, les dues persones amb el millor resultat electoral serien les que entrarien al Consell General, el que ajudaria també perquè persones independents s'interessessin per la política.D'altra banda, Escalé va reiterar ahir que no pactarà ni amb Demòcrates ni amb el Partit Socialdemòcrata després de les eleccions generals.