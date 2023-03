Clua vol vincular el permís d'immigració amb el català

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:25

Concòrdia vol vincular la renovació del permís de residència i treball a l’aprenentatge del català. El número dos de la candidatura territorial d’Andorra la Vella, Miquel Clua, va assegurar que al Principat ser atès en català “és un dret”, ja que “la llengua és un dels nostres factors d’identitat”. Amb aquesta premissa, des de la formació s’aposta per impulsar accions legislatives per garantir que “sigui un dret real”, com l’obligatorietat de disposar del nivell A de català per dur a terme la renovació del permís de residència i treball. “La societat no ens podem permetre el que està succeint ara”, va asseverar.En aquest sentit, des de Concòrdia s’aposta per incentivar l’aprenentatge de la llengua dintre de la jornada laboral, per la qual cosa s’impulsarà un programa públic per tal de conciliar les classes de català amb els horaris de treball. “Volem que el fet de ser atès en català deixi de ser virtual i sigui un dret real”, va in- dicar.D’altra banda, Concòrdia també aposta per centrar l’oferta turística del país en el patrimoni natural i cultural. Tal com va manifestar ahir el número tres de la candidatura nacional, Jordi Casadevall, durant la trobada a Canillo, des de la formació consideren que és necessari “reflexionar sobre el nostre model de creixement i actuar de manera decidida per suavitzar la dependència al turisme”.