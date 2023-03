Actualitzada 27/03/2023 a les 11:28

La policia va arrestar dissabte un turista de 30 anys i un resident de 41 anys al Pas de la Casa per una baralla en la que un d'ells va fer servir una navalla, segons informa el cos aquest matí. El servei d'ordre explica que el resident hauria fet servir una arma blanca "amb la qual hauria causat a l'altre implicat una ferida en una mà i una altra en una cama" i el turista hauria reaccionat provocant a l'altre implicat lesions a la cara.Els dos implicats van ser detinguts com autors d'un delicte contra la integritat física i moral i al resident a més se li va acusar d'un delicte contra la seguretat col·lectiva per l'ús de la navalla i un delicte contra la salut pública perquè es trobava en possessió de 0,4 grams de cocaïna.