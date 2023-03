Acció vol igualar el temps de baixa per maternitat i paternitat

Actualitzada 27/03/2023 a les 19:10

Noelia Souque, la número 2 de la llista nacional d'Acció ha declarat avui al migdia els punts sobre igualtat del programa electoral. Entre les propostes destaca l'equiparació del temps de baixa en el cas de tenir un descendent. "Pensem que aquesta mesura és molt important per reduir la bretxa salarial entre homes i dones" ha defensat Souque. El partit té la voluntat de reduir la desigualtat laboral que pateixen les dones per voler ser mares pel temps que suposa la baixa maternal. En una línia similar, Acció vol impulsar una Secretaria d'Igualtat, reforçar la formació de professionals implicats en l'atenció de les víctimes de violència de gènere i vol formar més agents d'igualtat per a les escoles, amb l'objectiu que els alumnes no diferenciïn a les persones pel seu gènere.