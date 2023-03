Acció proposa que el 20% dels pisos del Ribasol siguin socials

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:56

Acció + Independents la Massana van exposar ahir la proposta per augmentar el parc d’habitatges socials a la parròquia, que té com a punt principal destinar el 20% dels blocs I i II de la urbanització Ribasol d’Arinsal a pisos socials. La proposta preveu que aquests dos edificis de titularitat pública es destinin a habitatge assequible, tant de lloguer com de compra, i a pisos socials. La primera suplent de la candidatura, Laura Bragança, va lamentar que “els preus actuals de l’habitatge no se’ls pot permetre la majoria de la població”, i per això cal que des de les institucions s’adoptin les mesures necessàries per “disposar d’habitatge a un preu assequible” tant per al jovent com per a les famílies.A la llista nacional, Vladimir Martins, candidat número 6, va afegir que destinaran recursos per ampliar programes esportius i crearan la figura de l’educador esportiu.