PS SDP vol “punxar la bombolla immobiliària”

Actualitzada 26/03/2023 a les 14:56

Els candidats nacionals i territorials de les llistes de PS SDP s’han reunit aquest matí davant del parc infantil del Prat del Roure per fer un acte simbòlic a l’equador de la campanya. El candidat a cap de Govern de l’aliança progressista, Pere López, ha punxat un globus per escenificar que cal “punxar la bombolla immobiliària” i ha explicat que per fer-ho proposen limitar la inversió estrangera a la compra d’un sol immoble i posar una limitació també a les segones residències, a més de les diverses mesures que porten al programa per assegurar habitatge a preu assequible. També proposen que no es proporcioni cap ajuda pública o rebaixa impositiva a aquells propietaris que no posin a un lloguer a preu assequible el seu immoble.En aquest sentit, López ha insistit que s’ha de fer front a l’especulació immobiliària a la qual “ens ha portat el model de DA i L’A durant aquests quatre anys” perquè “volen convertir Andorra en un país per rics i han aconseguit expulsar la classe treballadora perquè no hi ha habitatges per a ells”. “El que ha passat aquesta legislatura en matèria d’habitatge és un veritable escàndol”, ha considerat López. L’acte s’ha realitzat a Escaldes “l’indret del país que més bé simbolitza l’actual bombolla immobiliària”, ha considerat López fent referència a l’alçada dels nous edificis al centre de la parròquia, i en aquest sentit ha recordat que va ser la candidata territorial de DA, Trini Marín, qui va aprovar, quan era cònsol, el pla urbanístic que ha permès construir les torres. “Aquells que passegen per aquí i veuen les ombres i la pèrdua d’identitat que produeixen les torres, és important que tinguin en compte qui ho va permetre quan vagin a votar”, ha demanat el candidat socialdemòcrata.