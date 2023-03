PS SDP+ i Concòrdia són els partits amb més perspectiva de gènere

Actualitzada 26/03/2023 a les 12:09

Concòrdia i l'aliança PS SDP+ són els dos partits amb més perspectiva de gènere, segons l'anàlisi feta per Acció Feminista d'Andorra. Concretament, l'entitat ha tingut en compte si el candidat a cap de Govern és un home o una dona; el grau de representativitat de dones a les llistes; la transversalitat de gènere; la utilització del llenguatge inclusiu; les propostes en qüestions d'igualtat, educació, àmbit laboral, conciliació i corresponsabilitat, així com les que tenen com a objectiu acabar amb la bretxa salarial i la violència de gènere, i finalment si el programa electoral inclou la despenalització i/o legalització de l'avortament.De l'anàlisi s'extreu que PS SDP+ i Concòrdia són les dues formacions que concorren a les eleccions generals amb més punts a favor, amb només dos punts negatius. Ambdós partits coincideixen en no tenir una candidata a cap de Govern, mentre que els socialdemòcrates també suspenen en la representativitat de dones a les llistes i Concòrdia ho fa per la falta de propostes sobre la bretxa salarial. D'altra banda, la comparativa indica que Liberals és el partit amb menys perspectiva de gènere, només amb un punt positiu, referent al de propostes d'igualtat.En referència a l'avortament, Acció Feminista celebra que la majoria de partits incloguin la despenalització al programa electoral i consideren que "treure del Codi Penal un dret humà és una gran passa pels drets de les dones al país". En aquest sentit, afirmen que cinc de les sis candidatures asseguren que treballaran per la despenalització de l'avortament -en excepció d'Andorra Endavant que no es posiciona al respecte- i només dos el despenalitzaran i legalitzaran amb una llei de terminis, Concòrdia i PS SDP+. Així, des de l'entitat manifesten que "creiem que aquests drets no seran plenament assolits fins que les dones no puguem decidir plenament sobre el nostre propi cos al nostre país".