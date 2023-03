El Govern treballa en un protocol perquè no siguin les famílies les responsables d’anar a buscar els adolescents que s’han escapat

El grup de treball de joves adolescents amb trastorns de conducta i addiccions que forma part de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions es va reunir dimecres passat amb un protocol sobre la taula que té com a principal objectiu determinar com s’ha d’actuar quan s’ha d’anar a buscar un menor que s’ha escapat de casa o d’un centre de rehabilitació.



Actualment, les associacions que formen part d’aquest grup de treball –l’ADJRA, l’Associació de Familiars per la Salut Mental d’Andorra (Afmma) i Projecte Vida– es reuneixen de manera periòdica amb els ministeris de Salut, Afers Socials i Interior per