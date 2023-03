La cantant Susanne Georgi actua a la festa BCN Eurovision Party

Actualitzada 26/03/2023 a les 06:37

La cantant eurovisiva Susanne Georgi va actuar ahir a la nit a la festa BCN Eurovision Party, que va tenir lloc al Sant Jordi Club de Barcelona davant més de 3.500 persones. La celebració també va incloure les actuacions de diferents rostres eurovisius d’arreu d’Europa, incloses les entrades d’Eurovisió d’aquest any d’Espa-nya, Portugal, Regne Unit, Irlanda i San Marino.Susanne Jonah-Lynn Georgi, més coneguda com a Susanne Georgi, és una cantant d’origen danès que resideix al Principat. Va començar la seva carrera amb la seva germana formant el duet Em & My, grup amb el qual van tenir diversos èxits al voltant d’Europa. Les dues germanes també van participar en la pre-selecció per actuar en el Festival de la Cançó d’Eurovisió per Dinamarca el 2007. Tanmateix, no van aconseguir els punts necessaris. La seva sort, però, va canviar al cap de dos anys. Georgi va representar Andorra en el Festival de la Cançó d’Eurovisió 2009 en la primera semifinal celebrada a la ciutat de Moscou (Rússia). Hi va interpretar la cançó La teva decisió (Get a life), en català i anglès, però no va obtenir el pas a la final. Va quedar en el 15è lloc, amb vuit punts.Georgi també va assistir divendres al còctel d'inauguració, on va donar suport al retorn d’Andorra a Eurovisió.