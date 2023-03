L'agència tributària única no suposaria una centralització de competències

Actualitzada 26/03/2023 a les 13:05

La número u de la llista parroquial de Demòcrates a Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha defensat avui al migdia en roda de premsa a la plaça Lídia Armengol la necessitat de crear una agència tributària única. Aquesta institució seria l'encarregada de recaptar i gestionar tots els impostos i tributs i no suposaria més pressió fiscal ni més centralització. Marsol ha recalcat, en aquest sentit, que els comuns continuarien mantenint les mateixes competències en política fiscal que han tingut fins ara. Tampoc implicaria un canvi en el sistema de repartiment de la recaptació entre administració. Cada comú rebria exactament el mateix l'import que han generat els impostos i tributs de la seva competència. Els principals beneficis d'una agència tributària única serien, segons ha assenyalat la cap de llista demòcrata, que permetria optimitzar recursos de l'administració i que agilitzaria els tràmits que han de fer els ciutadans a l'hora de pagar els impostos.Fa anys que el Govern i els comuns mantenen converses per avançar cap a l'agència tributària única, però "encara no s'ha tancat res". La número u dels demòcrates a la capital ha apuntat que hi ha consens els comuns governats per Demòcrates -és a dir, tots amb l'excepció de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany- per crear aquest organisme. Tot i això, ha puntualitzat que "s'haurà de negociar, i no serà fàcil". Marsol ha admès que temps enrere no era partidària d'unificar la gestió tributària i que no ha estat fins als últims "tres o quatre anys" que ha començat a veure la idea amb bons ulls. En qualsevol cas, la candidata demòcrata ha afirmat que els comuns haurien de tenir representació en la direcció de la futura agència.