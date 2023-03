“Hem de parar l'allau de ciment que es menja els nostres camps”

Concòrdia proposa la creació d’un parc natural nacional que ocupi més del 50% del territori i prioritza la millora de la qualitat de vida

Concòrdia es presenta per primera vegada a unes eleccions i el seu objectiu és aconseguir grup parlamentari propi.



Quin és l’objectiu de Concòrdia en aquestes eleccions?

L’objectiu és tenir el màxim de representació parlamentària per poder donar més força a les nostres idees al Consell General, i també volem fer una campanya coherent i neta.



L’enquesta dona a Concòrdia dos consellers...

És un bon indicador perquè és una sola enquesta. El 50% de les persones que han respost són indecisos, la qual cosa vol dir que el partit encara l’hem de jugar i ho estem fent durant la campanya electoral.



Quin seria un bon resultat?

Per