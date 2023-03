Fort vent i nevades a partir dels 1.500 metres a la nit

Actualitzada 26/03/2023 a les 11:01

El pas d'un front farà augmentar la nuvolositat️a #Andorra i deixarà els primers ruixats al migdia️amb neu baixant a 1.800m️i venten augment #avís_groc

Al vespre i nit tornarem a tenir precipitacions, amb neu❄️a 1.500️

Gruixosde 15cm als cims#mespreparatsmesresilients pic.twitter.com/bGeEUwHRuS — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) March 26, 2023

Matí amb temperatures️lleugerament negatives a l'alta muntanya️

Les️mínimes del dia es registraran al vespre, quan la Iso 0ºC baixarà notablement

Serà transitòria️, però acompanyada de venti neu❄️a 1.500m. https://t.co/CYCkhmzDBE pic.twitter.com/0m3R131KJP — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) March 26, 2023

El canvi de temps que ja alertava el servei Meteorològic fa uns dies arribarà amb el pas d'un front desgastat que deixarà nuvolositat i precipitacions febles al migdia. La previsió indica que de cara a la nit les temperatures baixaran notablement, el vent augmentarà, i les nevades seran presents al nord a partir dels 1.500 metres. Concretament, es preveuen gruixos de neu nova de 5 centímetres a 2.500 metres i de 2 centímetres a 2.000. En aquest sentit, Meteo recorda l'avís groc activat des d'aquesta tarda i fins demà al matí per ràfegues de vent molt fortes que poden arribar en altitud fins als 120 km/h.Avui al matí s'han registrat temperatures lleguerament negatives a alta muntanya, tot i que segons indica el departament les temperatures mínimes del dia es registraran al vespre.Per demà al matí la intensitat del vent baixarà, sent moderat de component nord-oest i amb ràfegues de fins a 80 km/h en altitud. A primeres hores del dia els núvols es mantindran al nord del país, on podrien caure nevades a partir dels 1.300 metres. Tot i això, el servei meteorològic informa que el sol anirà guanyant protagonisme durant la resta del dia. Les temperatures màximes seran de 15 graus a Andorra la Vella i 3 al Pas de la Casa i s'esperen gruixos de neu nova de 10 centímetres a 2.500 metres, de 5 centímetres a 2.000 metres i d'1 centímetre a 1.500 metres.Meteo avança que l'entrada d'una nova dorsal anticiclònica tornarà a deixar dies assolellats durant la resta de setmana, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 23 graus el dimecres. La previsió a mitjà termini indica que el cap de setmana de les eleccions podria estar marcat per precipitacions generalitzades, en forma de neu a partir dels 1.400 metres.