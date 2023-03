Espot valora finançar l'avortament de les dones que no tenen recursos

El líder de DA insisteix a despenalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs

Fer passes endavant sense posar en perill el sistema institucional. Aquesta és la idea que va llançar ahir el número u de la llista nacional de Demòcrates per Andorra (DA), Xavier Espot, sobre l’avortament. Com ha fet en altres ocasions, Espot va refusar legalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs, però sí despenalitzar-la perquè “com a mínim que les dones tinguin la seguretat que si van a interrompre el seu embaràs fora d’Andorra no se’n derivaran conseqüències penals al nostre país”. Un cop assolida la despenalització, el demòcrata va valorar poder finançar els costos del procés per a les dones sense