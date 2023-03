Espot impulsarà una nova llei del català

Actualitzada 26/03/2023 a les 19:21

Xavier Espot ha anunciat avui l'aposta de Demòcrates per elaborar una nova llei del català "adaptada a les necessitats actuals". El líder de DA ha indicat que l'objectiu és que la responsabilitat de difondre i promocionar la llengua sigui "més intensa, fomentadora i cohesionadora". Espot ha avançat que aposten per oferir un paquet de benvinguda als nous residents amb tota la informació sobre els diversos cursos gratuïts de català que s'ofereixen. Tanmateix, ha afegit que estudiaran donar més facilitats a l'hora de renovar els permisos de residència a aquelles persones que puguin acreditar coneixements de la llengua oficial d'Andorra.Els actes de campanya parroquials han fet parada avui al Santuari de Meritxell, on els candidats Guillem Casal i Jordi Jordana s'han compromès a rehabilitar el santuari amb una inversió estatal d'1 milió d'euros repartida entre aquest any i el vinent. A més, també preveuen eixamplar la carretera d'accés a Meritxell. A Encamp, la candidata d'UP+Demòcrates, Maria Martisella, ha exposat el desplegament del Pla nacional de joventut perquè els joves "participin de manera activitat en les nostres polítiques i s'impliquin en tots els àmbits de la nostra societat". En aquest sentit, ha explicat la voluntat de facilitar l'emancipació dels joves i ha defensat una ampliació de l'oferta universitària i la formació professional.D'altra banda, la llista d'ACO+DA+Liberals d'Ordino ha explicat el projecte de convertir l'antic Centre d'Interpretació de la Natura de la Cortinada i Casa Masover a la nova seu de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), actualment ubicada al Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino.Pel que fa a l'habitatge, la llista parroquial de Sant Julià de Lòria ha promocionat un projecte d'habitatge de lloguer a preu assequible, especialment destinat a les persones grans i amb discapacitat. Finalment, la candidatura de Demòcrates + Acció d'Escaldes-Engordany ha afegit que restauraran tres ponts de la parròquia: el de la Tosca, el dels Escalls i el d'Engordany.