Concòrdia vol que el català sigui obligatori per renovar el permís

Actualitzada 26/03/2023 a les 17:10

Concòrdia ha anunciat avui que té la voluntat de marcar l'obligatorietat de disposar del nivell A del català per dur a terme la renovació del permís de treball i sojorn. Miquel Clua, número dos de la candidatura per Andorra la Vella, ha assegurat que "és un dret" ser atès en català i aposten per garantir que sigui "un dret real". En aquest sentit, indiquen que incentivaran l'aprenentatge de la llengua dins la jornada laboral, així com un programa públic per conciliar les classes amb els horaris de treball.D'altra banda, Jordi Casadevall, número 3 de la llista nacional, ha fet una crida a "reflexionar sobre el nostre model de creixement i actuar de manera decidida per suavitzar la dependència al turisme". Concòrdia aposta així per centrar l'oferta turística el país en el patrimoni natural i cultural i que "s'ajusti a la nostra identitat". Per això, la formació proposa esdeveniments culturals de menor dimensió però de major qualitat relacionats amb aspectes lligats a la natura i al foment de la cultura.Pel que fa a la cultura, la candidatura vol apropar els nouvinguts a les associacions culturals, festes i el patrimoni per "fomentar i agilitzar" la seva integració al país. Finalment, han anunciat que estudiaran formacions dirigides al sector agrícola i ramader per professionalitzar-lo.