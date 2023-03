Actualitzada 26/03/2023 a les 18:09

Gerard Alís, candidat per Sant Julià de Lòria a la coalició PS SDP+, ha anunciat que, en els propers 4 o 5 anys, posaran al mercat entre 3.000 i 5.000 habitatges a preus assequibles repartits per totes les parròquies. Així, indica que es tracta entre un 10 i 15% del parc immobiliari a preu assequible. A més, Alís ha explicat que proposen destinar 80 milions d'euros per l'adquisició de pisos de titularitat pública i preveuen fomentar concessions publicoprivades.PS SDP+ considera que aquestes mesures han de permetre segmentar el mercat per tal que "hi hagi habitatges de luxe, a preus elevats, i també habitatges assequibles, per a treballadors, joves i gent gran". Tanmateix, el candidat lauredià ha exposat que crearan una línia de crèdits amb concertació amb els bancs que permetran l'accés a la compra d'un primer habitatge, especialment a joves, i a més facilitarà la creditícia per part de l'executiu per poder fer front al 20% d'entrada que demanen els bancs.